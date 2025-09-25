Tekirdağ'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da anızdan ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yanındaki biçilmiş buğday tarlasında anız yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ağaçlık alana sıçradı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürülen yangında 10 dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü.

Yangına ilişkin gazetecilere bilgi veren Vali Soytürk, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Çok sayıda ekibin yangına müdahale ettiğini belirten Soytürk, "İtfaiyemiz çok hızlı müdahale etti. Emniyet Müdürlüğümüzün TOMA'ları, AFAD burada. İtfaiyecilerimiz ve bütün ekipler iş başında. Karadeniz Mahallesi'ne doğru ilerlerken önü alındı. Şimdi soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir ev yanmadı, yaralı ve can kaybı yok çok şükür." dedi.