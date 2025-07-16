Tekirdağ'da Anız Yangını 400 Arı Kovanını Zarar Gördü
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangını nedeniyle 400 arı kovanı zarar gördü. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı ve çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangınında 400 arı kovanı zarar gördü.
Canhıdır Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, çiftçiler de çalışmalara destek verdi.
Yangında bölgede arıcılık yapan Fahrettin Yılmaz'a ait 400 arı kovanı zarar gördü.
Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel