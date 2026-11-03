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Tekirdağ'da aniden bastıran sağanakta vatandaşlar tentelere sığındı

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Tekirdağ'da aniden bastıran sağanakta vatandaşlar tentelere sığındı
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Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı iller arasındaki Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak etkili oldu. Hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara, tentelere sığınırken bazıları şemsiyeyle yoluna devam etti; sıcaklık 16 derece, yağışın yer yer etkili olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ'da aniden bastıran sağanak etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarında bulunduğu iller arasındaki Tekirdağ'da sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar, korunmak için kapalı alanlara ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı. Kent merkezinde etkisini gösteren yağış sırasında bazıları şemsiyelerini açarak yollarına devam ederken, bazıları ise yağmurun dinmesini bekledi.

Hava sıcaklığının 16 derece olduğu kentte, yağışın yer yer etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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