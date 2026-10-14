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Tekirdağ'da ani sağanakta bazı vatandaşlar otobüs duraklarına ve kameriyelere sığındı

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Tekirdağ'da ani sağanakta bazı vatandaşlar otobüs duraklarına ve kameriyelere sığındı
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Tekirdağ'da aniden başlayan yağış kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken bazıları otobüs duraklarına ve kameriyelere sığındı; sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan yağış, kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazıları otobüs duraklarına ve parklardaki kameriyelere sığındı.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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