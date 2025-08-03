Tekirdağ'da Anestezi Gazı Üreten Fabrikada Patlama: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Anestezi Gazı Üreten Fabrikada Patlama: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan anestezi gazı üreten fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde anestezi gazı üreten fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

Avrupa Serbest Bölgesi'nde anestezi gazı üretimi yapan bir fabrikadaki azot protoksit kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada fabrikada çalışan 2 işçi hayatını kaybetti.

Ekiplerin fabrikadaki incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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