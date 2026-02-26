Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Almanca kursunda A1 seviyesini tamamlayan 27 kursiyer, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalarını aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk - Macar Kültür Evi'nin "Dil Eğitim Merkezi" olarak hizmet vermeye başlamasının ardından açılan kursta ilk etapta 27 kursiyer mezun oldu.

Program, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğünce, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında ve Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen sertifika törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Hasan Hüseyin Elverişli ve Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Zeray katıldı.

Kursiyerlere sertifikaları verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüceer, belediye olarak eğitimi her alanda desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Barbaros Mahallesi'nde halk sofrası kuruldu

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Halk Sofraları" iftar programları devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kurulan iftar sofraları, Barbaros Mahallesi'nde kuruldu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.