Tekirdağ'da Alabora Olan Teknedeki 4 Kişi Kurtarıldı

Tekirdağ'da Alabora Olan Teknedeki 4 Kişi Kurtarıldı
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Şarköy ilçesinde, kayalıklara çarpan bir tekne alabora oldu. Tekneye tutunan 4 kişi, limandan çıkan bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı. Su yutan yolculardan biri hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.

Barbaros Limanı'ndan denize açılan tekne, limanın çıkışında kayalıklara çarpıp alabora oldu.

Tekneye tutunarak hayatta kalmaya çalışan 4 kişi, limandan çıkan bir balıkçı teknesindekiler tarafından kurtarıldı.

Teknede bulunanlardan olan ve su yuttuğu öğrenilen Cangül A. sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel
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