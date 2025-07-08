Tekirdağ'da Alabora Olan Teknedeki 4 Kişi Kurtarıldı
Şarköy ilçesinde, kayalıklara çarpan bir tekne alabora oldu. Tekneye tutunan 4 kişi, limandan çıkan bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı. Su yutan yolculardan biri hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.
Barbaros Limanı'ndan denize açılan tekne, limanın çıkışında kayalıklara çarpıp alabora oldu.
Tekneye tutunarak hayatta kalmaya çalışan 4 kişi, limandan çıkan bir balıkçı teknesindekiler tarafından kurtarıldı.
Teknede bulunanlardan olan ve su yuttuğu öğrenilen Cangül A. sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel