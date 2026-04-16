Tekirdağ'da "Akran Arabuluculuğu" eğitici eğitimi gerçekleştirildi

Tekirdağ'da gerçekleştirilen 'Akran Arabuluculuğu' eğitici eğitimi ile öğretmenlere, öğrenciler arasında iletişimi ve çatışma çözümünü geliştirici beceriler kazandırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde program düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nükhet Gündüz'ün yürütücülüğünde gerçekleştirilen programda, katılımcılara, akran arabuluculuğu süreçleri, okul ortamında yaşanan çatışmaların yapıcı yöntemlerle çözülmesi, iletişim becerileri ve problem çözme yaklaşımları uygulamalı örneklerle aktarıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nair, eğitmen Gündüz'e ve Yakın Doğu Üniversitesi Marmara Bölge Temsilcisi Gökhan Aracı'ya teşekkür belgesi takdim etti.

Gerçekleştirilen atölye çalışmasıyla, öğretmenlerin öğrenciler arasında sağlıklı iletişim ortamları oluşturmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
