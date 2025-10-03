Haberler

Tekirdağ'da Aileyi Bıçaklayan Genç Yargılanıyor

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, anne ve babasını bıçaklayarak öldüren, amca, yenge ve dedesini yaralayan 17 yaşındaki A.Ç'nin yargılanmasına devam edildi. Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 17 yaşındaki tutuklu sanık A.Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, sanığın bıçakla yaraladığı amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ile avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

Sanık A.Ç'nin "tasarlayarak kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.

-Olay

11 Kasım 2024'de Muratlı ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç, Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi N.Ç. ve babası M.Ç'yi, ardından aynı apartmanda oturan amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ve dedesi C.Ç'yi bıçakla yaralamıştı. Annesi olay yerinde, babası ise hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
