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Tekirdağ'da acil çağrı koordinasyon kurulu, 112'nin 2025 faaliyetlerini görüştü

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Tekirdağ'da acil çağrı koordinasyon kurulu, 112'nin 2025 faaliyetlerini görüştü
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplandı. Toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 2025 faaliyet ve istatistikleri sunuldu, acil hizmetlerin etkin yürütülmesi için görüş alışverişi yapıldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Selma Ergönül tarafından müdürlüğün 2025 yılı faaliyet, çalışma ve istatistiklerine ilişkin sunum yapıldı.

Toplantıda, acil çağrı hizmetlerinin daha etkin ve başarılı şekilde yürütülmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalar değerlendirilerek görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdin Eral, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Selma Ergönül katıldı.

Kaynak: AA
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