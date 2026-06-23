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Tekirdağ'da acil bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programı tamamlandı

Tekirdağ'da acil bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programı tamamlandı
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Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, 9 kursiyerin katılımıyla tamamlandı. Teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından düzenlenen törenle sertifikalar verildi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı tamamlandı.

Program kapsamında teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayan 9 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını almaya hak kazandı.

Acil bakım hizmetlerinde görev yapan hemşirelerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan eğitim programında katılımcılara güncel yaklaşımlar, klinik uygulamalar ve hasta bakım süreçlerine ilişkin eğitimler verildi.

Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, hastanede düzenlenen programda yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının sürekli eğitimlerle desteklenmesinin hasta güvenliği ve hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağladığını belirtti.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Münevver Solak da hemşirelik mesleğinde sürekli eğitimin önemine dikkati çekerek, nitelikli sağlık hizmetlerinin güçlü bir eğitim altyapısıyla mümkün olduğunu ifade etti.

Solak, programda görev alan eğitmenlere ve kursiyerlere teşekkür ederek sertifika almaya hak kazanan katılımcıları tebrik etti.

Kursiyer hemşire Muhammed Enes Yorguner ise programın mesleki gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek eğitim sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Program sonunda kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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