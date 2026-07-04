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Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Tekirdağ'da 6 otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda yoğunluk oluştu.

Tekirdağ'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İstanbul-Tekirdağ kara yolunun Beyazköy mevkisinde, 6 otomobil, bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda araç yoğunluğu oluşurken, ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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