Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Tekirdağ'da 6 otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda yoğunluk oluştu.
Tekirdağ'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İstanbul-Tekirdağ kara yolunun Beyazköy mevkisinde, 6 otomobil, bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda araç yoğunluğu oluşurken, ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman