Tekirdağ'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza; 1 yaralı

TEKİRDAĞ'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy mevkisinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 7 araç, peş peşe çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada yaralanan 1 kişi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik bir süre aksarken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol, ulaşıma tekrar açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı