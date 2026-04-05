Tekirdağ'da farklı suçlardan aranan 50 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da polis ekiplerinin son bir hafta içinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 140 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 50'si tutuklandı.
Tekirdağ'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan farklı suçlardan aranan 50 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde son bir haftada çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 140 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 50 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır