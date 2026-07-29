Tekirdağ'da 5 bin saman balyası yandı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 5 bin saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin ise yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındığı belirtildi.

Saray'ın Çukuryurt Mahallesi'nde, saman balyalarının toplandığı çiftlikte, gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede saman balyalarını sardı. Çiftlik çalışanları alevlere müdahale ederken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri ile belediyeye ait iş makineleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin çiftlik ve çevredeki tarlalara sıçramaması için çaba harcadı. Balyaların birbirine bağlı olması nedeniyle güçlükle yapılan ve 4 saat süren çalışmayla alevler kontrol altına alındı. Çiftlik yetkilileri yangında yaklaşık 5 bin saman balyasının yanarak kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı