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Tekirdağ'da 460 Litre Sahte Rakı Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekipleri bir evde yapılan baskında 460 litre sahte rakı ve damıtma işleminde kullanılan düzenek ele geçirdi. Ev sahibi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekiplerince bir evde 460 litre sahte rakı ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eve baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada 460 litre sahte içki ve 2 damıtma işleminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Ev sahibi N.M. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Saray Güvenlik Suç Operasyon Güncel Haberler

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