Tekirdağ'da 40 Bin Makaron ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan operasyonda 40 bin makaron ve 15 kilogram tütün ele geçirildi. Ayrıca ilçede bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu ve şüpheli gözaltına alındı.