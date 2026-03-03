Haberler

Tekirdağ'da 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde G.U. idaresindeki 59 RH 137 plakalı panelvan ile İ.D. (54) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücü İ.D. ile araçlarda yolcu olarak bulunan H.E. (16), S.P. (15) ve F.U. (53) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çerkezköy ve Kapaklı Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat
