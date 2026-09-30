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Tekirdağ'da 4 gündür fırtına deniz ulaşımını aksatıyor, 6 şilep ile tanker bekliyor

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Tekirdağ'da 4 gündür fırtına deniz ulaşımını aksatıyor, 6 şilep ile tanker bekliyor
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Marmara'da 4 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor. Hızı saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle 6 şilep ile tanker kent açıklarında bekliyor; dalgalar kıyıya yosun ve atık sürükledi, fırtınanın etkisini yarına kadar sürdürmesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde 4 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Öte yandan, fırtınayla oluşan dalgalar kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, fırtınanın etkisini yarına kadar sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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