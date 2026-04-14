Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında düzenlenen "Solidworks ile Uygulamalı 3 Boyutlu Yazıcı Tasarım ve Üretim Eğitimi" tamamlandı.

Çorlu Meslek Yüksekokulu Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı'nda gerçekleştirilen eğitime 23 kişi katıldı.

Eğitim, Onur Kızılarslan tarafından verildi.

Katılımcılar, SolidWorks yazılımı ile 3 boyutlu tasarım, modelleme ve eklemeli imalat süreçlerine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Düzenlenen sertifika törenine, Rektör Yardımcısı Murat Taşan ile Abdullah Yinanç katıldı.

Nallar, Ertuğrul Mahallesi'ni ziyaret etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Ertuğrul Mahallesi'nde ziyaretlerde bulunan Nallar, çalışmalarla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

Nallar, ilçede devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

Mahallelerde vatandaşlara sohbet eden Nallar, yapılan ve yapılacak hizmetleri anlattı.