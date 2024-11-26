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Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. Anne B.Y. için toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüyle ilgili 5 şüpheli hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı.

İKİ FARKLI İDDİANAME HAZIRLANDI

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca anne B.Y (29), çocuklardan birinin babası olan komşu K.A. (32) ve annenin birlikte yaşadığı S.Ö. (57) hakkında hazırlanan iddianame Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, suça sürüklenen çocuklar G.K. (14) ve K.A. (13) hakkındaki iddianame ise Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

CANİ ANNENİN 67 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede anne B.Y. için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi. Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. hakkında "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay, anne B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis istendi. Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. hakkında ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti.

Bebek, beyin ameliyatının ardından entübe halde yoğun bakıma alınmıştı. Soruşturma kapsamında anne B.Y, birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. de devlet korumasına alınmıştı. Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti. Sıla bebek, bir ay tedavi altında tutulduğu Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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