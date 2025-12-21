Haberler

Tekirdağ'da vatandaşlara 3 ton hamsi ikram edildi

Tekirdağ'da düzenlenen 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde vatandaşlara 3 ton hamsi dağıtıldı, yöresel yiyecek stantları ve kemençe eşliğinde horon gösterileri yapıldı.

Tekirdağ'da "2. Hamsi ve Mıhlama Festivali" kapsamında vatandaşlara 3 ton hamsi dağıtıldı.

Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Karadeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen festival devam ediyor.

Festivale katılanlar, Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı gibi Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezip, kemençe eşliğinde horon oynuyor.

Festival kapsamında, alana kurulan ızgaralarda pişirilen 3 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi.

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, gazetecilere, 10 bin kişilik hamsinin ızgaralarda hazırlandığını söyledi.

Festivale binlerce katılımın olduğunu belirten Akyüz, "Bütün Türkiye burada. Türkiye'nin renklilikleri ve farklılıkları burada. Herkes aynı horon halkasında buluşuyor. Kimse kimseyi ayırmaksızın aynı tencereden mıhlamayı ve aynı ızgarada pişen hamsiyi bölüşüyor. Bu çok güzel." dedi.

Festival, Selçuk Balcı konseriyle sona erecek.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
title