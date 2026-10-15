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Tekirdağ'da 2 gündür süren fırtına deniz ulaşımını aksatıyor, 7 şilep açıkta bekliyor

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Tekirdağ'da 2 gündür süren fırtına deniz ulaşımını aksatıyor, 7 şilep açıkta bekliyor
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Tekirdağ'da deniz ulaşımı, Marmara'da 2 gündür etkili fırtına nedeniyle aksıyor. Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle 7 şilep Tekirdağ açıklarında beklerken balıkçılar da denize açılamadı; fırtınanın yarına kadar etkili olması bekleniyor.

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Kentteki balıkçılar da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

Fırtınanın yarına kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA
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