Tekirdağ'da 2 Gün Denize Girmek Yasaklandı

Tekirdağ'da 2 Gün Denize Girmek Yasaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Şarköy ve Saray ilçelerinde 27-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında denize girmeyi yasakladı. Plajlarda kırmızı bayraklar çekildi ve vatandaşlar uyarıldı.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Şarköy ve Saray ilçelerinde 2 gün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Karadeniz Kıyısındaki Saray, Marmara Denizi kıyısındaki Süleymanpaşa, Marmaraereğlis, ve Şarköy ilçesinde 2 gün denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Süleymanpaşa ve Saray ilçemiz genelinde ve Marmaraereğlisi Sultanköy Plajı'nda 27-28/08/2025 tarihlerinde 2 gün denize girmek yasaklanmıştır. 27/08/2025 tarihinde Şarköy ilçemiz Hoşköy ve Mürefte mahallelerinde, 28/08/2025 tarihinde Şarköy ilçe genelinde denize girmek yasaklanmıştır" denildi. Denize girilmesi yasak bölgelerde, plajlara kırmızı bayrak çekildi. Görevliler, sahillerde bulunan vatandaşları denize girmemeleri yönünde uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Baba ve 11 yaşındaki oğlunun katili yakalandı! 'Neden öldürdün' sorusuna pişkin savunma

Baba-oğlun katilinden "Neden öldürdün" sorusuna pişkin yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar

Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.