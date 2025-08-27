Tekirdağ'da 2 Gün Denize Girmek Yasaklandı

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Şarköy ve Saray ilçelerinde 2 gün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Karadeniz Kıyısındaki Saray, Marmara Denizi kıyısındaki Süleymanpaşa, Marmaraereğlis, ve Şarköy ilçesinde 2 gün denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Süleymanpaşa ve Saray ilçemiz genelinde ve Marmaraereğlisi Sultanköy Plajı'nda 27-28/08/2025 tarihlerinde 2 gün denize girmek yasaklanmıştır. 27/08/2025 tarihinde Şarköy ilçemiz Hoşköy ve Mürefte mahallelerinde, 28/08/2025 tarihinde Şarköy ilçe genelinde denize girmek yasaklanmıştır" denildi. Denize girilmesi yasak bölgelerde, plajlara kırmızı bayrak çekildi. Görevliler, sahillerde bulunan vatandaşları denize girmemeleri yönünde uyardı.