Tekirdağ'da 17 bin 815 litre sahte alkol ele geçirildi
Tekirdağ'da düzenlenen operasyon sonucu 17 bin 815 litre sahte alkol ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 17 bin 815 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ergene ilçesinde sahte alkol üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen bir depoya düzenlenen operasyonda 17 bin 815 litre sahte alkol ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır