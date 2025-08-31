Tekirdağ'da 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Tekirdağ'da yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla yurda giren 15 göçmen ve 2 şişme bot ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giren 15 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Ergene ilçelerindeki denetimde iki aracı durdurdu.
Araçlarda bulunan 15 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Araçlarda yapılan aramada, 2 şişme bot ele geçirildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel