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Tekirdağ'da 100 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde gerçekleştirilen operasyon sonucu 100 litre sahte içki ele geçirildi. Ev sahibi A.İ. gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 100 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde bir evde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Evde yapılan aramada 100 litre sahte içki ele geçirildi, ev sahibi A.İ. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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