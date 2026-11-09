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Tekirdağ Çorlu ve Çerkezköy'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde polisin kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan 5 kişinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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