Haberler

Tekirdağ Çorlu'da virajı alamayan TIR devrildi, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Ergene-Çorlu çevre yolunda kontrolden çıkan TIR virajı alamayarak devrildi, sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alınırken, mazot nedeniyle kapatılan yol temizlik sonrası açıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü C.K. yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ergene-Çorlu çevre yolu üzerinde meydana geldi. C.K. idaresindeki 34 NFM 348 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle virajı alamayarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü C.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen TIR'dan mazot dökülmesi nedeniyle, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN / ÇORLU, (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sobayı yakıp uyudular, oda dumanla doldu! Bursa'da yaşlı çift karbonmonoksit gazından hastanelik oldu

Uyandıklarında her yer dumandı! Yaşlı çift hastanelik oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede

Belediye başkanı kumarda
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı

Türk Hava Yolları'nda yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
Fon soruşturmasında 15 şüpheli daha gözaltına alındı

Fon soruşturmasında 15 yeni gözaltı
Fark açıldıkça yıkıldı! 8-0'lık maçta milyonları kahreden anlar

Milyonları kahreden anlar!
Sapanca'da kan donduran olay! Tartıştığı annesini tabancayla öldüren 16 yaşındaki çocuk kaçtı

Tartışma kanlı bitti! Anne İpek'i vuran 16 yaşındaki oğlu kaçtı
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı

Kaçak general yakalandı!
8-0'lık tarihi zafer Avrupa'yı salladı! Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor

Manşetler alev alev! Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor