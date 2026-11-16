Tekirdağ Çorlu'da otomobil motokuryeye çarptı, kurye yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da otomobil motokuryeye çarptı, kurye yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motokurye yaralandı. Yaralanan kurye Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motokurye yaralandı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Cemaliye Mahallesi Fatih Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motokurye, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin motosiklete çarpmasıyla kuryenin savrulduğu görülüyor.
Kaynak: AA