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Tekirdağ Çorlu'da kaldırımda yürüyen S.T., motosikletli 2 kişinin ateşiyle yaralandı

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Tekirdağ Çorlu'da kaldırımda yürüyen S.T., motosikletli 2 kişinin ateşiyle yaralandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaldırımda yürüyen S.T.(38), motosikletli 2 kişinin tabancayla açtığı ateş sonucu bacaklarından yaralandı. Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan S.T.'yi yaralayan saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kaldırımda yürüyen S.T.(38), motosikletli 2 kişinin tabanca ile ateş etmesi sonucu yaralandı. S.T. hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde meydana geldi. S,T., kaldırımda yürürken, motosikletle gelen 2 kişi, yanına yaklaşıp tabanca ile ateş açtı. S.T. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar motosikletle kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.T., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemede bulundu.

Kaçan saldırganların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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