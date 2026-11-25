Tekirdağ Çorlu'da kahvehaneye ateş açan şüpheli gözaltına alındı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Hıdırağa Mahallesi otogar mevkisinde bir kahvehaneye ruhsatsız tabancayla ateş açıldı. Olayda 2 kişi hafif yaralanırken, yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; polis şüpheliyi tabancayla yakalayarak gözaltına aldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kahvenin önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi otogar mevkisinde H.A, ruhsatsız tabancayla kahvehaneye ateş açtı.
Açılan ateş sonucu H.T. topuğundan, Z.D. ise dizinden yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli H.A'yı kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Kaynak: AA