Tekirdağ Çorlu'da iki motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı; anlar kameraya yansıdı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı'nda, Ö.E. idaresindeki 34 PDM 419 plakalı motosiklet ile M.A.Ş. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Ö.E. ve M.A.Ş. ile motosikletlerden birinde bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi yaralandı.

Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA