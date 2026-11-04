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Tekirdağ Çorlu'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza nedeniyle kara yolunda yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluştu.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunda 2 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde Çorlu-Çerkezköy arasındaki çevre yolunun Fakülte Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan D.A. ile E.K., ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle kara yolu üzerinde yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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