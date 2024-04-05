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Tekirdağ Büyükşehir ve Süleymanpaşa Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, mazbatasını aldı.

Yüceer ve Nallar'a mazbataları, Tekirdağ Adliyesi'nde düzenlenen törenle takdim edildi.

Yüceer, törende yaptığı konuşmada, yerel seçimlerden başarıyla çıktıklarını söyledi.

Bunun kendisine büyük bir sorumluluk yüklediğini belirten Yüceer, "Görevimizin sorumluluğunun farkındayız. Tekirdağ halkı ve Tekirdağ sevgimizle bu sorumluluğun üstesinden geleceğiz." dedi.

Nallar da il başkanlığından sonra ikinci kez mazbata aldığını ifade etti.

Seçim süresince kendilerine yönelik olumsuz yaklaşımlar olduğunu dile getiren Nallar, "Ama artık bunlar geride kaldı. Biz Tekirdağ için, Süleymanpaşa için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Törene, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, belediye başkanlarının yakınları ve partililer katıldı.

Belediyelerde devir teslim törenleri

Süleymanpaşa Belediyesinde devir teslim töreni gerçekleşti.

Önceki dönem belediye başkanı Hüseyin Uzunlar, Nallar'ı tebrik ederek görevinde başarı diledi. Uzunlar'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Nallar, belediyenin bahçesinde yaptığı konuşmada da durmaksızın çalışacaklarını kaydetti.

Buradaki törenin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde de devir teslim töreni yapıldı.

Gazetecilerin Tekirdağ'ın ilk kadın belediye başkanı olmasına yönelik sorusuna Yüceer, "Kadın mücadelesinin ve kadınların güçlendirilmesinin hep yanındayım. Bu süreçte kadınların çok büyük desteğini hissettim, bundan da büyük gurur duyuyorum." cevabını verdi.

Yüceer, önceki dönem Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Albayrak da Yüceer'e görevinde başarı diledi.

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Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Adliyesi Candan Yüceer Tekirdağ Politika Güncel Haberler

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