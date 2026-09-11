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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplandı
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Çarşamba günü yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelenen toplantı, Belediye Meclis Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer başkanlığında yapıldı.

Yüceer, oturumu önceki toplantının tutanak özetinin okunmasıyla başlattı.

Toplantıda meclis üyeleri tarafından verilen soru önergelerinin gelecek ay yapılacak toplantıda görüşülmesine karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlara ilişkin imar planları ve yapı ruhsatlarıyla ilgili mahkeme kararlarını içeren madde ilgili komisyona havale edildi.

Kapaklı ilçesi Mevlana Mahallesi'nde arazi çalışmalarında tespit edilen isimsiz sokaklara isim verilmesine ilişkin madde de değerlendirilmek üzere komisyona gönderildi.

Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketiyle yürütülmesi planlanan çalışmaya ilişkin gündem maddesinde ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin şirketin sermayesine ortak olması ve pay edinmesine yönelik süreç ele alındı.

Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel ve Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, konunun daha ayrıntılı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Görüşmelerin ardından söz konusu madde kabul edilmeyerek yeniden değerlendirilmek üzere gündemden çıkarıldı.

Toplantıda belediye birimlerinden gelen diğer evraklar ile geçen ay komisyonlara havale edilen konular görüşülerek karara bağlandı.

Bazı gündem maddeleri ise değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar komisyonlarına havale edildi.

Kaynak: AA
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