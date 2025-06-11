Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi Haziran Toplantısı Gerçekleşti

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi, haziran ayı olağan toplantısını Başkan Vekili Hasan Toprak başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı verildi. Ayrıca, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, otopark projesinin reddine tepki göstererek konunun yeniden gündeme alınmasını talep etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi haziran ayı olağan toplantısı, Belediye Meclis Salonu'nda Başkan Vekili Hasan Toprak başkanlığında yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Toprak, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Toprak'ın önceki toplantının tutanak özetini okutarak başlattığı oturumda, üyeler tarafından verilen soru önergeleri alındı.

Toplantıda söz alan Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, geçen ay meclise sundukları otopark projesinin büyükşehir belediye başkanı tarafından doğrudan reddedilmesine tepki gösterdi.

Akay, "İlçemizin otoparka ihtiyacı var. Gerekli çalışmaları yaparak proje hazırladık ve meclise sunduk. Ancak büyükşehir belediye başkanımız, projeyi meclis gündemine almadan geri çevirdi. Bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Projemizin yeniden gündeme alınmasını ve meclis tarafından değerlendirilmesini talep ediyoruz. Meclisin kararına da her zaman saygı duyarız." dedi.

Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken, komisyon kararlarına ilişkin dosyalar da meclise sunuldu. Değerlendirilmesi gereken bazı gündem maddeleri, görüşülmek üzere ilgili ihtisas komisyonlarına havale edildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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