Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve TOKİ Başkan Yardımcısı Vali Soytürk'ü ziyaret etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkan Yardımcısı Dursun Aktürk, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer bir süre sohbet etti.

Soytürk, Yüceer'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek başarı diledi.

TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Aktürk, ziyarette Vali Soytürk'le makamında bir süre görüştü.

Aktürk, TOKİ'nin kentteki çalışmaları hakkında Vali Soytürk'ü bilgilendirdi.