Tekirdağ Adliyesinde Tayin Olan Hakim ve Savcılar İçin Veda Töreni Düzenlendi

Tekirdağ Adliyesinde tayin olan hakim ve savcılar için veda töreni düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atanan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesine atanan Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin ve Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığına atanan 1. İdare Mahkemesi Başkanı Özkan Atasever için Tekirdağ Adliyesi Konferans Salonu'nda veda töreni gerçekleştirildi.

Törene katılan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk tarafından Gül, Ergin ve Atasever'e plaket takdim edildi.

Törene, Tekirdağ Başsavcı Vekili Uğur Özcan, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.