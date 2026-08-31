Tekirdağ'da Feribota Yunuslar Eşlik Etti

TEKİRDAĞ açıklarında yunusların bir feribotun yanında yüzdüğü anlar, cep telefonu ile görüntülendi.

Tekirdağ ile Marmara Adası arasında sefer yapan feribota bir grup yunus eşlik etti. Feribotun ön kısmında denizde beliren 5 yunus, bir süre feribotun yanında yüzdü. Feribotta bulunan yolculardan biri cep telefonuyla yunusları kayda aldı. Görüntülerde yunusların feribotun önünde ve yanında yüzdüğü, zaman zaman su yüzeyine çıkarak yeniden denize daldığı görüldü.

Bir süre sonra yunuslar, gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı