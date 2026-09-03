Marmaraereğlisi'nde Motoryat Yangını: 2 Kişi Kurtarıldı

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında bir motoryatta çıkan yangın söndürülürken, 2 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaraereğlisi ilçesi açıklarındaki bir motoryatın makine dairesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait gemi, korvet ve bot sevk edildi. Motoryattaki 2 kişi kurtarılırken, yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık durumları iyi olan 2 kişi Marmaraereğlisi Limanı'na çıkarıldı. Motoryatta hasar oluşan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı