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Marmaraereğlisi'nde Motoryat Yangını: 2 Kişi Kurtarıldı

Marmaraereğlisi'nde Motoryat Yangını: 2 Kişi Kurtarıldı
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında bir motoryatın makine dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, motoryattaki 2 kişiyi kurtardı ve yangını söndürdü. Sağlık durumları iyi olan 2 kişi limana çıkarılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında bir motoryatta çıkan yangın söndürülürken, 2 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaraereğlisi ilçesi açıklarındaki bir motoryatın makine dairesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait gemi, korvet ve bot sevk edildi. Motoryattaki 2 kişi kurtarılırken, yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık durumları iyi olan 2 kişi Marmaraereğlisi Limanı'na çıkarıldı. Motoryatta hasar oluşan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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