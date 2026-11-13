Tekfen Filarmoni Orkestrası COP31 kapsamında 20 Kasım'da Antalya'da konser verecek

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Tekfen Filarmoni Orkestrası, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında 20 Kasım'da konser verecek.

Antalya'daki Yeşil Bölge Nurol Holding Kongre Merkezi Gazze Salonu'nda saat 18.30'da başlayacak konseri, orkestranın daimi şefi ve sanat direktörü Aziz Shokhakimov yönetecek.

Konserde solist olarak neyzen Burcu Karadağ ve perküsyon sanatçısı Aykut Köselerli yer alacak.

Doğa, insan ve sürdürülebilirlik temaları etrafında hazırlanan repertuvarda, Doğu ve Batı müziğinin farklı enstrümanları bir araya getirilecek.

Repertuvarın odağında doğanın dört unsuru var

"Su, Hava, Ateş ve Yenilenme" başlığıyla hazırlanan program, Bedrich Smetana'nın "Vltava (Moldau)" eseriyle başlayacak. Vltava Nehri'nin kaynağından başlayarak akışını ve kıyılarındaki yaşamı müzikal bir anlatımla ele alan eser, programın su temasını oluşturacak.

Ardından Fazıl Say'ın ney ve orkestra için bestelediği "Hezarfen" konçertosu seslendirilecek. Hezarfen Ahmed Çelebi'nin İstanbul Boğazı üzerindeki uçuşundan esinlenen eser, ney ve orkestra aracılığıyla hava temasını müziğe taşıyacak.

Konser, Igor Stravinsky'nin "Ateş Kuşu Süiti" ile sona erecek. Ateş ve dönüşüm temalarıyla ilişkilendirilen eser, programın yenilenme, umut ve sürdürülebilir gelecek mesajını tamamlayacak.

Kaynak: AA