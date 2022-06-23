Tekerlekli sandalyedeki husumetlisini öldüren şüpheli yakalandı

İZMİR'de, aralarında husumet bulunan tekerlekli sandalyedeki Şahin Kılıç'ı (33) sokakta tabancayla öldüren Ö.E. (22), saklandığı binanın çatısında polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Menemen ilçesi Zeytinlik Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, geçen yıllarda aralarında uyuşturucu madde satışı nedeniyle husumet başlayan Şahin Kılıç ile Ö.E. karşılaştı. Ö.E., belinden çıkardığı tabanca ile tekerlekli sandalyedeki Şahin Kılıç'a peş peşe ateş etti. Baş ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kılıç, sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kılıç, burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan Şahin Kılıç ile Ö.E.'nin, 3 yıl önce de yine uyuşturucu satışı nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı, birbirlerini pompalı tüfekle yaraladıkları ve bir süre cezaevinde yattıkları belirtildi.