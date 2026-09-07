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SDÜ'den Teke Yöresi müzik mirasına koruma

SDÜ'den Teke Yöresi müzik mirasına koruma
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SDÜ Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Teke Yöresi'nin geleneksel halk çalgılarını koruyup gelecek nesillere aktarıyor. Merkezde yaklaşık 300 materyal bulunuyor, QR kodlarla çalgı sesleri dinlenebiliyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Teke Yöresinin köklü halk müziği kültürüne ait çalgıların korunarak, gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor.

Envanterinde yaklaşık 300 müzik materyali bulunan merkezde, Teke Yöresine ait geleneksel halk çalgılarının yanı sıra bölgenin müzik kültürünü yansıtan çeşitli materyaller de yer alıyor.

SDÜ Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Melih Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Teke Yöresinin Türk halk müziği içerisinde önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Türk halk müziğinin köklü kültürel yapıya sahip olduğunu anlatan Günaydın, "İçinde bulunduğumuz coğrafi konum olarak burası Teke Yöresi kültürünü taşıyor. Türk halk müziğinin içerisindeki Teke Yöresi alt koluna ait önemli bir yer burası." dedi.

Günaydın, merkezdeki çalgıların 1996'dan itibaren bölgede yapılan alan araştırmalarıyla toplanmaya başlandığını anlattı.

"Çalgılarımızı korumaya çalışıyoruz"

Bu süreçte çalgıları yapan ve icra eden kişilerle görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade eden Günaydın, şunları kaydetti:

"Bu çalgıları yapan, icra eden kişilerle görüşmeler yapıldı, kayıt altına alındı ve bu çalgılar envanterimize kazandırıldı. Belki günümüzde bu çalgıları yapan, çalan kişilerin nesli tükenmiş olabilir. Ancak atalarından kalma çalgılar veya Teke Yöresi kültürüne ait unsurlar insanların evlerinin bir köşesinde bulunabiliyor. Vatandaşlarımız ellerindeki yöresel çalgıları merkezimize başvurarak, buraya kazandırabilirler. Merkezimiz, Türk halk müziğine ait unsurların yanında, kültürel mirasın ve insanımızın yaşantısının izlerini taşıyarak, tarihe de tanıklık ediyor."

Ziyaretçiler, sergilenen bazı çalgıların yanında bulunan QR kodları cep telefonlarıyla okutarak enstrümanların seslerini de dinleyebildiğini aktaran Günaydın, "Buradaki çalgılarımızı korumaya, sayılarını artırmaya ve tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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