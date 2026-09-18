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Tek teker üzerinde motosiklet kullandı, 46 bin TL ceza yedi

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Tek teker üzerinde motosiklet kullandı, 46 bin TL ceza yedi
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AMASYA’da motosikletinin ön tekerini kaldıran sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AMASYA'da motosikletinin ön tekerini kaldıran sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, motosiklete 46 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

Olay, sabah saatlerinde Yüzevler Mahallesi Kolaylı Hüseyin Sokak'ta meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü, ön tekeri kaldırarak tek teker üzerinde ilerleyip, trafikte tehlike oluşturdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet üzerinde 2 kişinin bulunduğu görüldü.

Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, motosikletin plakasını tespit etti. Motosikletin plakasına, '2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 46 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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