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Tavşanlı'da Müstakil Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Tavşanlı'da Müstakil Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Aydınlar köyünde Fatih Yakut'a ait tek katlı müstakil evde çıkan yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Aydınlar köyünde Fatih Yakut'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Yangını fark eden köy sakinleri, alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine adrese Balıköy Belediyesi itfaiye ekipleri, Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri ve bölgede faaliyet gösteren maden şirketlerine ait su tankerleri sevk edildi. Ekiplerin ve köylülerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, tek katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarını tamamlarken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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