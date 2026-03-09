Haberler

TEİS'ten "eczane önlerine araç park edilmemesi" çağrısı

Güncelleme:
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, vatandaşların ilaca ve sağlık danışmanlığına kesintisiz şekilde ulaşabildiği noktalar olan eczanelerin önlerine araç park edilmemesi gerektiğini belirtti.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, günün her saatinde ilaç ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hastalar için eczanelere erişimin kolay ve hızlı olması gerektiğini aktararak, "Eczaneler, vatandaşlarımızın ilaca ve sağlık danışmanlığına kesintisiz şekilde ulaşabildiği, sağlık sistemimizin en yaygın ve erişilebilir noktalarıdır. Eczane önleri otopark değildir." ifadelerini kullandı.

Mevzuat kapsamında eczanelerin birinci basamak sağlık hizmet sunucuları arasında yer aldığını ve toplum sağlığının korunmasında hayati bir görev üstlendiğinin altını çizen Saydan, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 115. maddesi açık bir düzenleme içermektedir. Söz konusu maddede, hastane ve sağlık kuruluşlarının giriş ve çıkışlarını engelleyecek şekilde araç park edilmesi yasaklanmıştır. Bu hükmün amacı, sağlık hizmetinin gecikmeden ve kesintiye uğramadan sunulmasını sağlamaktır."

Eczaneler, mevzuatta açıkça birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olarak tanımlandığından, eczane girişlerinin araç parkı nedeniyle kapatılması veya erişimin engellenmesi söz konusu düzenlemenin amacına ve ruhuna açıkça aykırıdır. Bu durum yalnızca bir trafik ihlalinin de ötesinde vatandaşların sağlık hizmetine erişimini geciktiren bir engel teşkil etmektedir."

Belediyelerin trafik zabıta birimlerine ve Emniyet teşkilatına bağlı trafik ekiplerine, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda eczanelerin girişlerini kapatan araçlara karşı resen denetim yapılmasına ve gerekli idari yaptırımların uygulanmasına yönelik çağrıda bulunan Saydan, vatandaşları da bu konuda duyarlı davranmaya davet etti.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz
