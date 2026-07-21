Haberler

Eskişehir'de TEI yerleşkesinde yangın

Eskişehir'de TEI yerleşkesinde yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin Eskişehir yerleşkesinde yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Eskişehir yerleşkesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Esentepe Mahallesi'ndeki TUSAŞ Motor Sanayii AŞ Eskişehir yerleşkesinde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yerleşkedeki itfaiye ekibi yaptı. İhbar üzerine yerleşkeye itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Ekiplere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da destek verdi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı

Kılıçdaroğlu'ndan akşam operasyonu! 7 başkan görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek

TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
Bulgaristan'da Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçakları konuşlandırılacak

Türkiye'nin yanı başına ABD savaş uçakları konuşlanıyor
Bodrum'da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu

Motosiklet üzerindeyken saldırıya uğradı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Trump-Burnham zirvesinin perde arkası ortaya çıktı, ABD uçakları İngiltere'den havalandı

Göreve gelir gelmez Trump'la konuşmuştu: Sebebi ortaya çıktı

İlk maç ilk galibiyet! Fenerbahçe Polonya'ya avantajlı gidiyor

Fenerbahçe sezona bomba gibi başladı!
Fabrikada rekor zam: En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı, işçiler halay çekerek kutladı

İşçilere rekor zam! En düşük maaşı duyan halaya durdu
Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti

Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti