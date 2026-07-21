Eskişehir'de TEI yerleşkesinde yangın
TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin Eskişehir yerleşkesinde yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Eskişehir yerleşkesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Esentepe Mahallesi'ndeki TUSAŞ Motor Sanayii AŞ Eskişehir yerleşkesinde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yerleşkedeki itfaiye ekibi yaptı. İhbar üzerine yerleşkeye itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Ekiplere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da destek verdi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı