Ahırkapı Demir Sahası'nda Tehlikeli Yakınlaşma: Makinesi Arızalanan Gemi, Römorkörle Emniyete Alındı

İstanbul Ahırkapı Demir Sahası'nda makine arızası yapan PRINCESS EVA gemisi, başka bir gemiye tehlikeli şekilde yaklaşınca Kurtarma-1 römorkörü müdahale etti. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

(İSTANBUL) - Ahırkapı Demir Sahası'nda makinesi arızalanan PRINCESS EVA isimli geminin, aynı bölgede bulunan RESAT AGA isimli gemiye tehlikeli şekilde yaklaşması üzerine, Kurtarma-1 römorkörü müdahale etti. Gemi, emniyetli alana çekildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ahırkapı Demir Sahası'nda makine arızası meydana gelen 98 metre boyundaki PRINCESS EVA isimli gemi, bölgedeki RESAT AGA isimli gemiye tehlikeli şekilde yaklaştı.

Gemiye, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Merkezi'nin koordinasyonunda müdahale edildi. Manevra kabiliyetini kaybeden PRINCESS EVA'ya müdahale eden Kurtarma-1 römorkörü, gemiyi kontrollü şekilde daha emniyetli bir bölgeye aldı ve yeniden demirleme işlemini gerçekleştirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yetkilileri, olayda herhangi bir çarpışma, can kaybı, yaralanma veya çevresel olumsuzluk yaşanmadığını, gemi trafiğinin kesintiye uğramadığını bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
