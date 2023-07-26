İHA'nın haberi ses getirdi... Tehlike saçan dev kaya parçaları kaldırıldı

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yağmur köyünde vatandaşlar dev taş parçalarının gölgesinde korkuyla yaşıyorlardı. İhlas Haber Ajansı'nın haberi üzerine taşlar kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden sonra Yağmur köyünün üst kısmında bulunan ve kopma riski taşıyan yüksekte bulunan dev kaya parçaları, köy halkını tedirgin ediyordu.

Köy halkının İHA muhabirini verdiği röportajda, evleri kayaların altında bulunan köylüler diken üzerinde yaşadıklarını, bir depremde kayaların koparak evlerinin üzerine düşebileceğini, can ve mal kaybına neden olabileceğini söyleyerek yetkililerden kayaların tahliye edilmesini talep etti.

İHA'nın yaptığı haberin ardından bölgede incelemelerde bulunan AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kayalığın kaldırılmasına karar verildi. Belediye yetkilileri tehlike saçan dev kaya parçalarını iş makinesi yardımı ile kaldırdı.